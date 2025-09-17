Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 17. 09. 2025.
Ljubav Dobro bi vam došao predah od verbalnih sukoba s partnerom ili s partnericom. On(a) isto ili slično misli i osjeća. Nitko od vas nije pobjednik.
Posao Počeli ste uživati na vašem radnom mjestu i to zbog novih i zanimljivih suradnika. Širite horizonte samospoznaje i to je pozitivna stvar.
Zdravlje Pojačano se skrbite za vlastito zdravlje, kako u tjelesnom tako i u duhovnom smislu. Kreativno vas iscjeljuje vaša nova psihologija uspjeha.
