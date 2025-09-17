Dnevni horoskop, Ribe, 17. 09. 2025.

Ljubav U punom ste ljubavnom pogonu. Lako osvajate druge ljude. Vedri ste i radosni u duhu, i to je magična formula vašeg ljubavnog uspjeha.

Posao Trošite puno više novaca nego što ih zarađujete. Teško vam je zauzdati potrošačku groznicu. Trebali biste vratiti vaša stara dugovanja.

Zdravlje U milosti ste planeta, i svaka rana vas manje boli. Trebali biste ukrotiti vaš hranidbeni konzumerizam. Razboljeti ćete se od obilja hrane.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn