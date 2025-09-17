Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 17. 09. 2025.
Ljubav U punom ste ljubavnom pogonu. Lako osvajate druge ljude. Vedri ste i radosni u duhu, i to je magična formula vašeg ljubavnog uspjeha.
Posao Trošite puno više novaca nego što ih zarađujete. Teško vam je zauzdati potrošačku groznicu. Trebali biste vratiti vaša stara dugovanja.
Zdravlje U milosti ste planeta, i svaka rana vas manje boli. Trebali biste ukrotiti vaš hranidbeni konzumerizam. Razboljeti ćete se od obilja hrane.
