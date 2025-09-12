Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 12. 09. 2025.

Ljubav Osjećaj manje vrijednosti stvara vam velike probleme. Podcjenjujete se, i u tome pretjerujete. Morate iznova izgraditi vlastito samopouzdanje.   

Posao Ranjivi ste, ali istovremeno i ambiciozni. Važno je da surađujete sa savjesnim i odgovornim ljudima. Klonite se onih koji su lijeni i neiskreni.  

Zdravlje Smrzavate se, iako vani grije sunce. Smrznuti ste u intimno emocionalnom smislu. Radi se o vašoj gorkoj unutarnjoj problematici.    

