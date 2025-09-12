Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 09. 2025.
Ljubav Imate fantastičnu inspiraciju. Osvježavate srca drugih ljudi. Ako niste u  vezi, to će se uskoro promijeniti. Važno je da ste iskreni i odgovorni.   

Posao Teško vam je boriti se za sebe. Nemate novaca, jer živite u oblacima. Trebali biste poduzeti nešto konkretno na zemaljskom planu postojanja.  

Zdravlje Utjecaj tranzitnog Neptuna pojačava i produbljuje vašu ranjivu preosjetljivost. Potreban vam je osjećaj harmonije sa svijetom i svemirom.  

