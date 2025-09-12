Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 09. 2025.

Ljubav Imate fantastičnu inspiraciju. Osvježavate srca drugih ljudi. Ako niste u vezi, to će se uskoro promijeniti. Važno je da ste iskreni i odgovorni.

Posao Teško vam je boriti se za sebe. Nemate novaca, jer živite u oblacima. Trebali biste poduzeti nešto konkretno na zemaljskom planu postojanja.

Zdravlje Utjecaj tranzitnog Neptuna pojačava i produbljuje vašu ranjivu preosjetljivost. Potreban vam je osjećaj harmonije sa svijetom i svemirom.

