Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Fantazije uvijek upozoravaju na opasnosti. Ne vidite dobro, jer previše sanjate. Vaša ljubavna veza je u krizi. Izgubili ste interes za suradnju.   

Posao Zaljubljeni ste u šefa ili u šeficu. Ako nije riječ o tome, možda se on ili ona nudi vama. Nova ljubavna afera u radnom okružju vrlo je vjerojatna.   

Zdravlje Preplavila vas je iznenadna slabost i ne uspijevate se zbrojiti. Pazite da se „ne oduzmete“ s alkoholom ili s nekim još puno gorim stimulansima!  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 12. 09. 2025.