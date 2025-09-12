Dnevni horoskop, Ovan, 12. 09. 2025.

Ljubav Fantazije uvijek upozoravaju na opasnosti. Ne vidite dobro, jer previše sanjate. Vaša ljubavna veza je u krizi. Izgubili ste interes za suradnju.

Posao Zaljubljeni ste u šefa ili u šeficu. Ako nije riječ o tome, možda se on ili ona nudi vama. Nova ljubavna afera u radnom okružju vrlo je vjerojatna.

Zdravlje Preplavila vas je iznenadna slabost i ne uspijevate se zbrojiti. Pazite da se „ne oduzmete“ s alkoholom ili s nekim još puno gorim stimulansima!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn