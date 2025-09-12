Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 09. 2025.

Ljubav Rado biste poletjeli, ali vam nedostaju krila. Vaša emocionalna raspršenost prolazna je stvar. Za dan ili dva, savršeno ćete znati što želite.

Posao Od vas se traže određene poslovne žrtve. Lako uzimate, a teško dajete. Ako želite poslovno prosperirati, morate misliti i na dobrobit drugih.

Zdravlje Strijelci rođeni sredinom prosinca imaju problema sa neharmoničnim i stresnim utjecajem Saturna. Potrebna vam je samodisciplina.

