Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 09. 2025.
Ljubav Rado biste poletjeli, ali vam nedostaju krila. Vaša emocionalna raspršenost prolazna je stvar. Za dan ili dva, savršeno ćete znati što želite.
Posao Od vas se traže određene poslovne žrtve. Lako uzimate, a teško dajete. Ako želite poslovno prosperirati, morate misliti i na dobrobit drugih.
Zdravlje Strijelci rođeni sredinom prosinca imaju problema sa neharmoničnim i stresnim utjecajem Saturna. Potrebna vam je samodisciplina.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
MOOOLIM!? /
Pazite ovo! Znanstvenici su se bome iznenadili kada su u škampima pronašli kokain - i to u svakom
RTG ČETVRTKA /
Od Kube bez struje do Vučića i Seagala u Beogradu: Ovo je Direktov pregled dana
ŽIVOT NA VAGI /
Plavci motivirani unatoč ozljedama, a crveni naljutili Edu: Nije bio zadovoljan rezultatima
Nakon pobune navijača /
Srbija bježi iz Beograda: Ključna utakmica s Albanijom u gradu u blizini Kosova?
ŠEF DHMZ-a za RTL DANAS /
Ivan Guttler o ekstremnim oborinama: 'Jako neobično razdoblje iza nas'
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 09. 2025.