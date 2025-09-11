Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 09. 2025.
Ljubav Prošli ste kroz duboku emocionalnu krizu. Sada se zbrajate i sastavljate na novi i kvalitetniji način. Nakon svega, vaša ljubav je ojačala.
Posao Rasuli ste se po pitanju financija, i ne znate gdje je početak i kraj vaših problema. Vaša megalomanija odigrala je presudno važnu ulogu u svemu.
Zdravlje Vaši osjećaji bespomoćnosti postupno se stišavaju i nestaju, i na njihovo mjesto dolazi radosna spoznaja da ste preživjeli vrlo teške dane.
Strijelac /
