Dnevni horoskop, Vaga, 11. 09. 2025.
Ljubav Ušli ste u razdoblje dezintegracije, i to se odnosi na razne sfere vašeg života, pa i one ljubavne. Kada vam je teško, tek tada vidite s kim ste.
Posao Stojite na mjestu kao da ste ukopani u zemlju. Ne razmišljate o budućem napretku, jer ste prezaposleni spašavanjem onoga što imate.
Zdravlje Previše mislite na tuđa zadovoljstva, a malo na vlastita, i taj nesrazmjer je sve očitiji. Izgradnja vaše nove samosvijesti upravo započinje.
