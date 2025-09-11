Dnevni horoskop, Jarac, 11. 09. 2025.

Ljubav Postali ste nježni i romantični, i to vas čini privlačnim. Jedna vrlo privlačna astrološka Riba sve je bliža vašem srcu. Simpatija je obostrana.

Posao Žrtvujete se dok vam ne postane jasno da vas drugi ljudi iskorištavaju. Od razočaranja nemate previše koristi. Pokušajte mudrije davati sebe.

Zdravlje U tišini samoće otkrivate put ka sebi, a to je primarni kozmički zadatak. Potrudite se emocionalno i spiritualno uskladiti sebe u sebi.

