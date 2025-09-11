Dnevni horoskop, Lav, 11. 09. 2025.

Ljubav Kritično stojite sa strastima. U vašem ponašanju nema logike, jer djelujete iracionalno i nagonski. Ako želite sebi pomoći, pročistite vlastito srce.

Posao Novac vam nije najvažnija stvar. Glasate za poštenje i čist obraz. Sretni ste ako možete normalno financijski funkcionirati od vlastitog rada.

Zdravlje Pokušavate mirno riješiti velike probleme, i vjerujete da će se oni mali razriješiti sami od sebe. Probleme vam stvaraju vaše slijepe strasti.

