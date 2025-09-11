Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 09. 2025.
Ljubav Vaši ljubavni snovi se ispunjavaju, i danas ste ono što niste bili jučer. Ako širom otvorite vrata srca, doživjeti ćete božanstveno zadovoljstvo.
Posao Uspješno organizirate ljude i poslove, i u tome ste nenadmašni. Beskompromisna pravednost jedini je ispravan put u poslovni progres.
Zdravlje Mnogi od vas doživljavaju zvjezdane trenutke sreće. Cijela vaša aura blještavo sjaji od ljekovitog optimizma. Nikada niste bili zdraviji.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U MRAKU /
Drama u Trumpovom susjedstvu, cijela zemlja ostala bez struje: 'Došlo je do potpunog prekida'
KAD DRONOVI NAPADAJU /
Za jeftine novce dobijete ubojito sredstvo: 'Događa se ono što smo gledali u filmovima'
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 09. 2025.