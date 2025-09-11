Dnevni horoskop, Ribe, 11. 09. 2025.

Ljubav Radite protiv sebe i čudite se što se osjećate loše. Ako ne volite sebe, nitko vas ne može zavoljeti. Samo pozitivne misli vode ka sreći i boljitku.

Posao U strahu ste zbog mogućeg raskrinkavanja određenih stvari koje ste učinili u prošlosti. Utjecaj Plutona nezaustavljivo iznosi sve na svjetlost dana.

Zdravlje Duboko ste potonuli u neistražene sfere vlastite psihe, a to može biti opasan i bolan proces. Velika je istina da nema osvješćenja bez boli.

