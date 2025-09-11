Dnevni horoskop, Bik, 11. 09. 2025.

Bik /

Ljubav U milosti ste Venere i Marsa, i vaša strastvenost privlači druge ljude. Više niste nezadovoljni sa sobom. Suživot s vama opet postaje moguć.        

Posao Suzdržavate se od revolucionarnih rasprava s poslodavcima, jer ste svjesni da nemate potporu vaših suradnika i da ste vrlo lako smjenjivi.   

Zdravlje Iz slabosti se rađa vaša nova snaga. Što vas nije uništilo, to vas je ojačalo. Održite predavanje o iscjeljivanju. Bit će zanimljivo za javnost.  

