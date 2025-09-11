Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 11. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 11. 09. 2025.
Foto:

Ljubav U vezi ste, a sanjate slobodu. Kada ste slobodni, želite biti nečiji. Teško nalazite zlatnu sredinu. Mudrost se ne može kupiti, mora se  zaslužiti.   

Posao Nezaposlene Djevice postale su bezidejne, i ne vide izlaz iz krizne situacije. Sanjate materijalnu sigurnost. Umorni ste od lažnih obećanja.   

Zdravlje Oscilirate između euforije i očaja. Osjećate veliku potrebu da iskusite sjedinjenje sa nečim većim od vlastitog „ja“ i sitnih osobnih briga.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 11. 09. 2025.