Dnevni horoskop, Djevica, 11. 09. 2025.

Ljubav U vezi ste, a sanjate slobodu. Kada ste slobodni, želite biti nečiji. Teško nalazite zlatnu sredinu. Mudrost se ne može kupiti, mora se zaslužiti.

Posao Nezaposlene Djevice postale su bezidejne, i ne vide izlaz iz krizne situacije. Sanjate materijalnu sigurnost. Umorni ste od lažnih obećanja.

Zdravlje Oscilirate između euforije i očaja. Osjećate veliku potrebu da iskusite sjedinjenje sa nečim većim od vlastitog „ja“ i sitnih osobnih briga.

