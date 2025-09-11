Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 11. 09. 2025.
Ljubav U vezi ste, a sanjate slobodu. Kada ste slobodni, želite biti nečiji. Teško nalazite zlatnu sredinu. Mudrost se ne može kupiti, mora se zaslužiti.
Posao Nezaposlene Djevice postale su bezidejne, i ne vide izlaz iz krizne situacije. Sanjate materijalnu sigurnost. Umorni ste od lažnih obećanja.
Zdravlje Oscilirate između euforije i očaja. Osjećate veliku potrebu da iskusite sjedinjenje sa nečim većim od vlastitog „ja“ i sitnih osobnih briga.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U MRAKU /
Drama u Trumpovom susjedstvu, cijela zemlja ostala bez struje: 'Došlo je do potpunog prekida'
KAD DRONOVI NAPADAJU /
Za jeftine novce dobijete ubojito sredstvo: 'Događa se ono što smo gledali u filmovima'
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 11. 09. 2025.