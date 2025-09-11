Dnevni horoskop, Ovan, 11. 09. 2025.

Ljubav Vaše ljubavno poduzetništvo je aktualno, ali sve se pretvara u bezglavi juriš. Trošite energiju vašeg srca na neke nemoguće pothvate.

Posao Ne dovršavate započete stvari, i to je vaš glavni problem zbog kojeg niste poslovno uspješni. Ne plaćate račune, jer vama drugi ništa ne plaćaju.

Zdravlje Tranzitni Mjesec ubrzava vaše impulzivne reakcije. Pretjerujete s potrebom za samodokazivanjem. Unutarnji mir vaš je temeljni zadatak.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn