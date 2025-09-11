Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 11. 09. 2025.
Ljubav Vaše ljubavno poduzetništvo je aktualno, ali sve se pretvara u bezglavi juriš. Trošite energiju vašeg srca na neke nemoguće pothvate.
Posao Ne dovršavate započete stvari, i to je vaš glavni problem zbog kojeg niste poslovno uspješni. Ne plaćate račune, jer vama drugi ništa ne plaćaju.
Zdravlje Tranzitni Mjesec ubrzava vaše impulzivne reakcije. Pretjerujete s potrebom za samodokazivanjem. Unutarnji mir vaš je temeljni zadatak.
