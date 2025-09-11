Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 09. 2025.
Ljubav Opet ste postali jako razigrani, i svugdje gurate vaš radoznali nos. Rješavate tuđe brige i probleme, a vlastite uredno sklanjate pod tepih.
Posao Zaboravljate važne stvari, radite greške u koracima, vaša koncentracija je slaba. Vaše poslovanje nalikuje cirkusu. Spustite se na zemlju.
Zdravlje Rijetko kada zaronite duboko u sebe. Zadovoljni ste površinskim zaglađivanjem stvari. U vašoj filozofiji života zasjati će iskra nove svjesnosti.
