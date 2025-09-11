Dnevni horoskop, Rak, 11. 09. 2025.

Ljubav Tvrdokorni Rakovi svjesni su vlastite ranjivosti. Krutost je uvijek pokazatelj slabosti. Tko želi primati ljubav, mora davati. Nebo je pravedno.

Posao Novi posao o kojem sanjate obavijen je maglom, i ne naziru se nikakve konkretne konture. Kada izađete iz izolacije, sve će se pokrenuti na bolje.

Zdravlje Volite točno znati na čemu ste, a posebno kada je riječ o misterioznim dijagnozama. Utjecaj Neptuna čini stvari maglovito nejasnim.

