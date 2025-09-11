Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 11. 09. 2025.
Ljubav Tvrdokorni Rakovi svjesni su vlastite ranjivosti. Krutost je uvijek pokazatelj slabosti. Tko želi primati ljubav, mora davati. Nebo je pravedno.
Posao Novi posao o kojem sanjate obavijen je maglom, i ne naziru se nikakve konkretne konture. Kada izađete iz izolacije, sve će se pokrenuti na bolje.
Zdravlje Volite točno znati na čemu ste, a posebno kada je riječ o misterioznim dijagnozama. Utjecaj Neptuna čini stvari maglovito nejasnim.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U MRAKU /
Drama u Trumpovom susjedstvu, cijela zemlja ostala bez struje: 'Došlo je do potpunog prekida'
KAD DRONOVI NAPADAJU /
Za jeftine novce dobijete ubojito sredstvo: 'Događa se ono što smo gledali u filmovima'
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 11. 09. 2025.