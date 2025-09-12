Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 12. 09. 2025.

Ljubav Definirali ste pravac kretanja. Imate jasan ljubavni cilj pred sobom. Uspjeh vam je osiguran, jer su vaši strastveni osjećaji neodoljivo privlačni.   

Posao U centru ste pažnje javnosti, i to vam previše ne odgovara. Ako želite realizirati ciljeve, morate se iskreno i pošteno usuglasiti sa suradnicima.  

Zdravlje Vaša energija oscilira. Izluđuju vas stalni usponi i padovi. Jučer vas nije bilo nigdje, a danas ste svugdje. Nije vam lako sa sobom samima.     

