Dnevni horoskop, Vaga, 12. 09. 2025.

Ljubav Definirali ste pravac kretanja. Imate jasan ljubavni cilj pred sobom. Uspjeh vam je osiguran, jer su vaši strastveni osjećaji neodoljivo privlačni.

Posao U centru ste pažnje javnosti, i to vam previše ne odgovara. Ako želite realizirati ciljeve, morate se iskreno i pošteno usuglasiti sa suradnicima.

Zdravlje Vaša energija oscilira. Izluđuju vas stalni usponi i padovi. Jučer vas nije bilo nigdje, a danas ste svugdje. Nije vam lako sa sobom samima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn