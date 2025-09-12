Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša popularnost raste. Zadovoljni ste vlastitim ljubavnim životom. Ako ste u vezi s astrološkom Djevicom, sigurno se krasno nadopunjavate.   

Posao Poboljšava se vaš odnos sa šefovima i poslodavcima. Nestala je vaša panika od gubitka radnog mjesta. Opet ste probitačni, originalni i svoji.  

Zdravlje Razdoblje tranzita Jupitera u Raku, donosi vam rast energije. Dobro upravljate sa svim resursima. Ako možete pomoći drugima, budite od pomoći.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 09. 2025.