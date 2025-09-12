Dnevni horoskop, Djevica, 12. 09. 2025.

Ljubav Temeljito ste se promijenili i kod vas više ništa nije isto. Mars i Pluton pomažu vam da otvorite potpuno novo poglavlje u vlastitom životu.

Posao Postali ste opsesivno zaluđeni s novim poslovnim ambicijama. Igrate moćnu igru, i nemate straha od mogućih gubitaka. Sreća prati hrabre.

Zdravlje Regenerativne sposobnosti vašeg organizma sve su izraženije. Vaše kronične zdravstvene smetnje mogle bi netragom (čudom) nestati.

