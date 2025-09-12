Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 12. 09. 2025.
Ljubav Emocionalno ste neprobojni. Previše ste ponosni da biste pokazali da patite. Ne događa se ništa strašno, samo se „čistite“ od negativnosti.
Posao Imate sigurnu poslovnu situaciju, i malo ste se ulijenili. Ako nastavite upražnjavati spori radni ritam, uskoro ćete se naći zatrpani raznim poslom.
Zdravlje Obuzela vas je velika glad za slatkim stvarima. Ako želite sebi pomoći, pokrenite se. Vrijeme je idealno za intenziviranje fizičke aktivnosti.
