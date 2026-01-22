Kaja

Kaja je sportašica, avanturistica i nepokolebljiva u svojim ciljevima. S 26 godina već je iskusila više životnih poglavlja: deset godina trenirala je karate, igrala nogomet, radila kao sutkinja i sportska novinarka, a danas je instruktorica surfanja na Tenerifima - gdje je sama izgradila novi život, uključujući i tečno svladavanje španjolskog jezika! Sebe opisuje kao iskrenu, empatičnu i pozitivnu iako priznaje da zna biti nestrpljiva i vrlo natjecateljski nastrojena. Ipak, u konfliktima ostaje smirena, obično s osmijehom na licu, ali kada je potrebno - zna se izboriti za sebe. Ljubiteljica je sporta, fitnessa i mora, a kaže da se nikad ne osjeća umorno iako je stalno u pokretu. Vjeruje u ljubav, najviše cijeni iskrenost i show 'Gospodin Savršeni' vidi kao priliku za romansu, ali i novu avanturu. U ljubavi traži partnera koji voli aktivan život. Cijeni humor i spontanost, a voli muškarce koji su samopouzdani, a opet prirodni i iskreni pa priželjkuje da sve to pronađe u Gospodinu Savršenom. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!