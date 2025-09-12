Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 09. 2025.

Ljubav Popravili ste odnose sa sobom samima, i to je najvažnija ljubavna vijest. Iz velike nesigurnosti mogli biste prijeći u prekomjernu samohvalu.

Posao Kod vas nema značajnih poslovnih promjena. Strpljivo čekate vaših pet minuta, a ta vam je mudra taktika i u prošlosti donosila veliki uspjeh.

Zdravlje Probleme vam stvara tranzitni Uran. Trebali biste eliminirati vaše pogrešne navike, da biste profunkcionirali na novi i puno zdraviji način.

