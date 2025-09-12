Dnevni horoskop, Rak, 12. 09. 2025.

Ljubav Izgarate od strasti i teško vam je poloviti sve konce vlastitog ljubavnog života. Mnogi od vas su razapeti između stare i nove ljubavi.

Posao Trenutno ne postoji brzi put vašeg napretka, i morate se zadovoljiti samo s malim poslovnim pobjedama. Važno je da više ne idete unatrag.

Zdravlje Umorni ste, imate premalo slobodnog vremena, kronično ste neispavani. Sreća u nesreći je da se vaše krizno razdoblje bliži svome kraju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn