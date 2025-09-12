Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 12. 09. 2025.

Ljubav Sve vam ide po planu i programu, jedino u ljubavi uporno stojite na mjestu. Uskoro će i vama svanuti. Vježbajte strpljenje i mislite pozitivno.    

Posao Imate nove ideje za budućnost. Poanta vaše nove poslovne politike je manje rada i više novaca. Pronašli ste čarobni štapić ili samo fantazirate?  

Zdravlje Vaša energija je u porastu. Sve stižete i svugdje vas ima. Jaki ste, i sada je idealno vrijeme da krenete uklanjati vaše destruktivne sklonosti.  

