Dnevni horoskop, Bik, 12. 09. 2025.

Ljubav I racionalni Bikovi ponekad utonu u posvemašnju imaginaciju. Težnja za emocionalnom ugodom glavni je pokretač svih vaših želja i potreba.

Posao Ne morate se plašiti da ćete dobiti otkaz, jer se poslodavci neće odreći vašeg marljivog (prekovremenog) rada. Ljubazni ste i uslužni, a to se traži.

Zdravlje Ne razmišljate o zdravlju, što znači da ste dobro i da vas ništa ne boli. Opsjednutost vašim zdravstvenim tegobama dugo vas je proganjala.

