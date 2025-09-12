Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 12. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 12. 09. 2025.
Foto:

Ljubav I racionalni Bikovi ponekad utonu u posvemašnju imaginaciju. Težnja za emocionalnom ugodom glavni je pokretač svih vaših želja i potreba.  

Posao Ne morate se plašiti da ćete dobiti otkaz, jer se poslodavci neće odreći vašeg marljivog (prekovremenog) rada. Ljubazni ste i uslužni, a to se traži.   

Zdravlje Ne razmišljate o zdravlju, što znači da ste dobro i da vas ništa ne boli. Opsjednutost vašim zdravstvenim tegobama dugo vas je proganjala.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 12. 09. 2025.