Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 12. 09. 2025.
Ljubav I racionalni Bikovi ponekad utonu u posvemašnju imaginaciju. Težnja za emocionalnom ugodom glavni je pokretač svih vaših želja i potreba.
Posao Ne morate se plašiti da ćete dobiti otkaz, jer se poslodavci neće odreći vašeg marljivog (prekovremenog) rada. Ljubazni ste i uslužni, a to se traži.
Zdravlje Ne razmišljate o zdravlju, što znači da ste dobro i da vas ništa ne boli. Opsjednutost vašim zdravstvenim tegobama dugo vas je proganjala.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
MOOOLIM!? /
Pazite ovo! Znanstvenici su se bome iznenadili kada su u škampima pronašli kokain - i to u svakom
RTG ČETVRTKA /
Od Kube bez struje do Vučića i Seagala u Beogradu: Ovo je Direktov pregled dana
ŽIVOT NA VAGI /
Plavci motivirani unatoč ozljedama, a crveni naljutili Edu: Nije bio zadovoljan rezultatima
Nakon pobune navijača /
Srbija bježi iz Beograda: Ključna utakmica s Albanijom u gradu u blizini Kosova?
ŠEF DHMZ-a za RTL DANAS /
Ivan Guttler o ekstremnim oborinama: 'Jako neobično razdoblje iza nas'
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 12. 09. 2025.