Dnevni horoskop, Ribe, 15. 09. 2025.

Ljubav Padate na ispitu vjernosti. Još nije prekasno da kažete jedno odlučno ne. Ako ste sami na svijetu, molite se svemiru da vam podari iskrenu ljubav.
Posao Nedostaje vam pokretačka energija da biste uspješno preobrazili situaciju u kojoj se nalazite. Pogrešnim potezima možete sve pogoršati.
Zdravlje Umorni ste i iscrpljeni, i samo vam još nedostaje neka alergija da konačno padnete u krevet. Mislite pozitivno i brzo ćete ojačati i ozdraviti.
