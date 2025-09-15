Dnevni horoskop, Ovan, 15. 09. 2025.

Ljubav Emocionalno ste se utišali i smirili. Umorni ste od stalne jurnjave. Ako ste odnedavno zaljubljeni, vaš će odnos prijeći u neku drugu dimenziju.

Posao Imate moćnu samokontrolu, i to vam je od koristi u poslovanju. Ne idete preko granica vlastitih mogućnosti. Urazumila su vas bolna iskustva.

Zdravlje Morate vješto balansirati da biste bezbolno apsorbirali nervozne ljude i napete situacije. Gradite neprobojnu energetsku mrežu uokolo sebe.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn