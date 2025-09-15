Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Emocionalno ste se utišali i smirili. Umorni ste od stalne jurnjave. Ako ste odnedavno zaljubljeni, vaš će odnos prijeći u neku drugu dimenziju.    

Posao Imate moćnu samokontrolu, i to vam je od koristi u poslovanju. Ne idete preko granica vlastitih mogućnosti. Urazumila su vas bolna iskustva.    

Zdravlje Morate vješto balansirati da biste bezbolno apsorbirali nervozne ljude i napete situacije. Gradite neprobojnu energetsku mrežu uokolo sebe.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 15. 09. 2025.