Dnevni horoskop, Ovan, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav Ozbiljno ste zainteresirani za realizaciju vaših ljubavnih snova. Naučili ste važne istine o sebi. Vaša filozofija ljubavi je nesebična i velikodušna.

Posao Odustali ste od novih poslovnih ideja, jer vam je postalo jasno da nemate dostatne količine financijskih sredstava da započnete s projektima.

Zdravlje Primirili ste se na nevidljiv (mističan) način. Možda vas problemi na koje stalno nailazite inspiriraju na duhovnu ili spiritualnu preorijentaciju.

Snovi i vizije Mnogo sreće u vanjskome svijetu čini tromim, egoističnim i tupim. Suprotno tome, patnja otvara srce i uči vas poniznosti i poštovanju.

