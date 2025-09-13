Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav Mnogo toga vam ne ide od ruke. U ljubavi ste sretni i to je vaša luka spasa. Ljubav je najvažnija, sve drugo će prije ili kasnije sjesti na svoje mjesto. 

Posao Izgarate na radnom mjestu. Kada nitko ne radi, vi radite. I kod kuće obavljate radne zadatke. Želite se dokazati, i za to plaćate visoku cijenu.   

Zdravlje Stalno ste umorni i iscrpljeni, i to vas zabrinjava. Organizirali ste vlastiti život tako da nemate slobodno vrijeme koje biste posvetili samo sebi.    

Snovi i vizije Dajte sebi vremena za donošenje odluka. Ako vas netko požuruje, postanite sumnjičavi. Tko zna, nije li mu više do njegova nego do vašeg uspjeha?  

