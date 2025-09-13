Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 13. i 14. 09. 2025.

Foto:

Ljubav Zaljubljeni ste u sebe, i to se jasno vidi iz vašeg narcisoidnog  ponašanja. Pretjerani narcizam šteti vašim odnosima, ali vi to ne vidite.      

Posao Više ste na nebu nego na zemlji, i vaš posao trpi zbog toga. Škorpioni umjetnici sve teže žive od vlastite umjetnosti. Možda se prekvalificirate.      

Zdravlje Razdoblje neskladnih utjecaja postupno prestaje, i za koji dan osjećati se bolje u vlastitoj koži. Možda vas danas iznenada zaboli grlo.      

Snovi i vizije Nemojte zastati u svome razvoju zbog izbjegavanja ispita, koji bi vam trebao pomoći da napredujete. Nemojte tražiti izlaz u bijegu, već razmislite što možete na sebi promijeniti.   

Horoskop
