Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 13. i 14. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 13. i 14. 09. 2025.
Foto:

Ljubav I vi se ponekad odlijepite od zemlje i bacite pogled u nebo. Tajna univerzuma je ogromna, i definitivno se ne isplati misliti samo na sebe.  

Posao Izlazite iz guste financijske magle na svjetlost dana. Vraćate se u realnost što god to značilo. Više nećete na isti način zbrajati i oduzimati. 

Zdravlje Jako lijepo pjevate, sve dok vas ne zabole vaše preosjetljive glasnice. Osim grla, i probava vam nije uredna. Nije vam jasno što se događa.    

Snovi i vizije Ljubav je uvijek spojena sa sigurnošću, s obvezom, sa spremnošću na žrtvu. Sve ostalo samo se maskira ogrtačem ljubavi. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 13. i 14. 09. 2025.