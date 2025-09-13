Dnevni horoskop, Bik, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav I vi se ponekad odlijepite od zemlje i bacite pogled u nebo. Tajna univerzuma je ogromna, i definitivno se ne isplati misliti samo na sebe.

Posao Izlazite iz guste financijske magle na svjetlost dana. Vraćate se u realnost što god to značilo. Više nećete na isti način zbrajati i oduzimati.

Zdravlje Jako lijepo pjevate, sve dok vas ne zabole vaše preosjetljive glasnice. Osim grla, i probava vam nije uredna. Nije vam jasno što se događa.

Snovi i vizije Ljubav je uvijek spojena sa sigurnošću, s obvezom, sa spremnošću na žrtvu. Sve ostalo samo se maskira ogrtačem ljubavi.

