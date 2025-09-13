Dnevni horoskop, Lav, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav Zadovoljni ste vlastitim životom. Imate sve što vam je potrebno, pa i više od toga. Savezništvo s voljenom osobom vaše je najjače oružje.

Posao Vaši poslovni snovi se ostvaruju, i zbog toga ste sretni i zadovoljni. I financijski ste dobrostojeći. Za razliku od mnogih drugih, znate što želite.

Zdravlje Vaše zdravlje je narušeno, ali i dalje funkcionirate kao da vam nije ništa. Živite u uvjerenju da ste stvoreni od nekog neuništivog materijala.

Snovi i vizije Ljubav stvara život. Ljubav uvjetuje rast. Ljubav omogućava procvat. Ljubav hrani. Ljubav održava. Ljubav sve čini uspješnim.

