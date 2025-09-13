Dnevni horoskop, Ribe, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav Izvrsno izgledate, ali to vam nije dostatno za potpunu sreću. Važno je kako se osjećate. Ako nemate unutarnji mir, to znači da nešto krivo radite.

Posao Još se niste oporavili od poslovnih gubitaka iz prošlosti. Određene događaje ne zaboravljate lako. Vaša kreativnost omogućuje vam prosperitet.

Zdravlje Vaše zdravlje je osjetljivo i ranjivo. Možda se nekvalitetno hranite. Potrebna vam je fizička aktivnost. Dajte vašem tijelu ono što zaslužuje.

Snovi i vizije Uložite svaki mogući napor da bi bili s dobrim ljudima i uz dobre ljude. Ostanite radije sami nego u lošem društvu. Svejedno kako vam teško bilo na početku. No, na kraju se zajedništvo s dobrim uvijek isplati.

