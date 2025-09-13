Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. i 14. 09. 2025.
Ljubav Teško pronalazite put ka sebi, i možete zamisliti kolika ste tek nepoznanica drugima. Prestanite bježati od sebe. Suočite se sa stvarnošću.
Posao Želite promijeniti ne samo posao, već i zanimanje. Iako mislite da ste oruđe u tuđim rukama, istina je da vi sami odlučujete o svojoj sudbini.
Zdravlje Pritisak u vašem životu neće prestati, sve dok se ne odlučite boriti protiv postojećih problema. Morate otpustiti pogrešne stavove i predrasude.
Snovi i vizije Ljudsko je srce najvrjedniji dijamant na Zemlji, koji je tako čist i snažan, da sve druge dragulje može ispuniti svjetlošću. Volite svoje srce. Volite sva bića na Zemlji.
