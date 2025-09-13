Dnevni horoskop, Vaga, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav Skladno funkcionirate u dvoje, ali suglasje ne traje dugo. Samovolja je vaš glavni osobni neprijatelj. Ne može uvijek sve biti samo po vašem.

Posao Stalno ste prezaposleni. Rijetko kada uzimate pauzu za odmor. Želite se brzo izvući iz financijske krize, i radite kada se drugi ljudi odmaraju.

Zdravlje Oživljavaju vaši buntovnički impulsi. Iznenadna grmljavina vaših prenapetih živaca, potencijalna je opasnost za vašu najbližu okolinu.

Snovi i vizije Jedna od iluzija života je nastaviti živjeti bespomoćno. Čim kažete „uzaludno je“, to tako i postaje. Obmana je misliti da se ne možete voljno mijenjati.

