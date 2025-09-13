Dnevni horoskop, Jarac, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav Reagirate preosjetljivo i agresivno, i to kod drugih ljudi stvara otpor i kvari vam odnose. Određenim ljudima sviđaju se vaše ratničke osobine.

Posao Na djelu je vaš reformatorski nagon. Skloni ste stvaralačkom inovatorstvu. Uz nove ideje, ugledati ćete sjajne poslovne mogućnosti.

Zdravlje Vaši eksplozivni živci rade punom brzinom, a kada je tako, verbalni sukobi postaju neizbježni. Najviše ćete se obračunavati sami sa sobom.

Snovi i vizije Ne postoje neuspjesi u životu, već samo alternativa, da li iz svojih doživljaja možete izvući korisne zaključke ili ne. Vaš je razum vaša sudbina. Razum razlikuje između dobra i zla, korisna i štetna.

