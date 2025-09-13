Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 13. i 14. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 13. i 14. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Ne plašite se poduzeti radikalni rez. Prije nego što definitivno kažete zbogom i doviđenja, trebali biste razjasniti stvari do kraja. Zbog istine i mira.   

Posao Izvukli ste se iz poslovnih teškoća, i na dobitku je i vaše samopouzdanje. Više niste sami sebi premalo važni, i to je odlična vijest.      

Zdravlje Imate hrabro srce, i niste toga bili svjesni sve dok vas opasna situacija nije natjerala da pokažete tko ste i što ste sve sposobni učiniti.   

Snovi i vizije Ne podcjenjujte sebe. Jedno od najnegativnijih djelovanja ega sastoji se u tome da vodi do krivog samoprosuđivanja, koje se uvijek temelji na kompleksu manje vrijednosti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 13. i 14. 09. 2025.