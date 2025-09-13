Dnevni horoskop, Blizanci, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav Ne plašite se poduzeti radikalni rez. Prije nego što definitivno kažete zbogom i doviđenja, trebali biste razjasniti stvari do kraja. Zbog istine i mira.

Posao Izvukli ste se iz poslovnih teškoća, i na dobitku je i vaše samopouzdanje. Više niste sami sebi premalo važni, i to je odlična vijest.

Zdravlje Imate hrabro srce, i niste toga bili svjesni sve dok vas opasna situacija nije natjerala da pokažete tko ste i što ste sve sposobni učiniti.

Snovi i vizije Ne podcjenjujte sebe. Jedno od najnegativnijih djelovanja ega sastoji se u tome da vodi do krivog samoprosuđivanja, koje se uvijek temelji na kompleksu manje vrijednosti.

