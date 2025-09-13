Dnevni horoskop, Strijelac, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav Izgubili ste osjećaj za red i raspored. Lutate uokolo u potrazi za strastvenim zadovoljstvom. Vaš skitalački duh vodi vas na čudna mjesta.

Posao Igrate se raznoraznih financijskih igara. Pokušavate sve i svašta kako biste opstali na tržištu rada i kapitala. Spašava vas vaša hitra snalažljivost.

Zdravlje Vaša energija je rasuta i raspršena. Ne stižete odraditi sve dužnosti i obveze. Možda izmislite bolovanje, i otputujete negdje u nepoznato.

Snovi i vizije Vrijeme borbe, mržnje, zavisti i svih ostalih izroda jednog divlje bujajućeg egoizma približava se svome kraju i ustupit će mjesto miru, ljubavi i požrtvovnosti, koji će se proširiti cijelim svijetom.

