Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 13. i 14. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 13. i 14. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Izgubili ste osjećaj za red i raspored. Lutate uokolo u potrazi za strastvenim zadovoljstvom. Vaš skitalački duh vodi vas na čudna mjesta.  

Posao Igrate se raznoraznih financijskih igara. Pokušavate sve i svašta kako biste opstali na tržištu rada i kapitala. Spašava vas vaša hitra snalažljivost.   

Zdravlje Vaša energija je rasuta i raspršena. Ne stižete odraditi sve dužnosti i obveze. Možda izmislite bolovanje, i otputujete negdje u nepoznato.       

Snovi i vizije Vrijeme borbe, mržnje, zavisti i svih ostalih izroda jednog divlje bujajućeg egoizma približava se svome kraju i ustupit će mjesto miru, ljubavi i požrtvovnosti, koji će se proširiti cijelim svijetom. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 13. i 14. 09. 2025.