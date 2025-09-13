Dnevni horoskop, Rak, 13. i 14. 09. 2025.

Ljubav U potrazi ste za izgubljenom emocionalnom ravnotežom, i to je postao vaš sveti zadatak. Drugi nisu isti kao vi, oni su vaša nadgradnja.

Posao Postali ste svjesniji važnosti vaših poslovnih veza i odnosa. Postupno razotkrivate tko je tko, i što ste sve pogrešno radili u nedavnoj prošlosti.

Zdravlje Utjecaj Jupitera pomaže vam da osvijestite sebe u sebi na nov, temeljit i konstruktivan način. Razotkrivate svoje slabe strane, a to boli.

Snovi i vizije Pobjeći od problema može izgledati najlakšom solucijom. Ali snagu dobivate samo onda kada se uhvatite u koštac s jakim protivnikom. Onaj tko nema problema je onaj tko ne napreduje.

