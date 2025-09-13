Dnevni horoskop, Rak, 13. i 14. 09. 2025.
Ljubav U potrazi ste za izgubljenom emocionalnom ravnotežom, i to je postao vaš sveti zadatak. Drugi nisu isti kao vi, oni su vaša nadgradnja.
Posao Postali ste svjesniji važnosti vaših poslovnih veza i odnosa. Postupno razotkrivate tko je tko, i što ste sve pogrešno radili u nedavnoj prošlosti.
Zdravlje Utjecaj Jupitera pomaže vam da osvijestite sebe u sebi na nov, temeljit i konstruktivan način. Razotkrivate svoje slabe strane, a to boli.
Snovi i vizije Pobjeći od problema može izgledati najlakšom solucijom. Ali snagu dobivate samo onda kada se uhvatite u koštac s jakim protivnikom. Onaj tko nema problema je onaj tko ne napreduje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn