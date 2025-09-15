Dnevni horoskop, Rak, 15. 09. 2025.

Ljubav Između vas i njega ili nje ništa više nije isto kao što je bilo, i toga ste svjesni. Važno je da ostanete pozitivni i dobronamjerni. To je put ka sreći.

Posao Ovisni ste o ljudima koji gledaju samo vlastiti interes, i ta vas spoznaja boli. Potrebni su vam dodatni napori da biste nešto kod sebe promijenili.

Zdravlje Pretjerana pasivnost, introvertnost, stidljivost, vaši su glavni unutarnji neprijatelji. Izađite iz svojih oklopa i hrabro koračajte kroz život.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn