Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 15. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 15. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Želite biti neovisni i oslobođeni okova. Tražite previše i forsirate se previše. Borite se do posljednjeg daha, i ne plašite se ljubavnog poraza.  

Posao Novi poslovni kontakti otvaraju vam zanimljive poslovne mogućnosti. Otkrivate neotkrivena tržišta. Danas ćete prebaciti vašu poslovnu normu.    

Zdravlje Krajnje ste ratoborni kada su vaši ideali u pitanju. Niste uvježbali  samokontrolu i to skupo plaćate. Uporno precjenjujete vlastitu snagu. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 15. 09. 2025.