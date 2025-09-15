Dnevni horoskop, Vaga, 15. 09. 2025.

Ljubav Želite biti neovisni i oslobođeni okova. Tražite previše i forsirate se previše. Borite se do posljednjeg daha, i ne plašite se ljubavnog poraza.

Posao Novi poslovni kontakti otvaraju vam zanimljive poslovne mogućnosti. Otkrivate neotkrivena tržišta. Danas ćete prebaciti vašu poslovnu normu.

Zdravlje Krajnje ste ratoborni kada su vaši ideali u pitanju. Niste uvježbali samokontrolu i to skupo plaćate. Uporno precjenjujete vlastitu snagu.

