Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 09. 2025.

Ljubav Ulazite u sretno ljubavno razdoblje i svašta bi se moglo preokrenuti. Ako ste generalno ispravni, stvorili ste sebi najbolju moguću zaštitu.

Posao Ništa vam ne pada preteško. Pozitivnom energijom privlačite nove suradnike. Vaš posao će procvasti, i to ćete uskoro osjetiti i financijski.

Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju. Ako imate višak energije, slobodno se fizički aktivirajte. Budite umjereni u svemu. Umjerenost čuva zdravlje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn