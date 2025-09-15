Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 09. 2025.

Ljubav Ulazite u sretno ljubavno razdoblje i svašta bi se moglo preokrenuti. Ako ste generalno ispravni, stvorili ste sebi najbolju moguću zaštitu.  

Posao Ništa vam ne pada preteško. Pozitivnom energijom privlačite nove suradnike. Vaš posao će procvasti, i to ćete uskoro osjetiti i financijski.  

Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju. Ako imate višak energije, slobodno se fizički aktivirajte. Budite umjereni u svemu. Umjerenost čuva zdravlje.   

