Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 09. 2025.
Ljubav Ulazite u sretno ljubavno razdoblje i svašta bi se moglo preokrenuti. Ako ste generalno ispravni, stvorili ste sebi najbolju moguću zaštitu.
Posao Ništa vam ne pada preteško. Pozitivnom energijom privlačite nove suradnike. Vaš posao će procvasti, i to ćete uskoro osjetiti i financijski.
Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju. Ako imate višak energije, slobodno se fizički aktivirajte. Budite umjereni u svemu. Umjerenost čuva zdravlje.
