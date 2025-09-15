Dnevni horoskop, Djevica, 15. 09. 2025.

Ljubav U kontaktu ste s velikodušnim i plemenitim ljudima, i to je vaša najveća sreća. Velika je kozmička istina da su samo dobri ljudi sretni.

Posao Vrijedni ste i sposobni, i ne trebate se plašiti da ćete poslovno propasti. Uvijek nađete sebi posla, a i novac sve češće nalazi put do vas.

Zdravlje Vaši zdravstveni problemi se smiruju, i to je ono najvažnije. Što je bilo, bilo je. Svi mi svjesno ili nesvjesno pokušavamo iscjeljivati stare rane.

