Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 09. 2025.

Ljubav Padaju vam na pamet buntovne i provokativne ideje. Potreban vam je privremeni bijeg iz najbližeg okružja. Opet putujete negdje u nepoznato.    

Posao Hiroviti ste i nestrpljivi, i teško se koncentrirate na radne zadatke. Vjerojatno ćete se cjelodnevno igrati i zabavljati s ekscentričnim osobama.  

Zdravlje Vaši živci su prenapeti. Možda eksplodirate u krivo vrijeme i pred nedužnim ljudima. Brutalna istina može djelovati pozitivno i poticajno.  

