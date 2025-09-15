Dnevni horoskop, Bik, 15. 09. 2025.

Ljubav Ponosni ste na vlastiti uspjeh, i to ponajprije onaj ljubavni. Sve je super i sve je za pet, pod uvjetom da prestanete tiranizirati vaše bližnje.

Posao Nemate poslovnih i financijskih problema, i mogla bi vam se dogoditi faza lijenosti i pasivnosti. Danas ćete morati nešto pod hitno odraditi.

Zdravlje Nedostatno fizičko kretanje šteti vašem organizmu na razne načine. Ako nabavite kućnog ljubimca, imati ćete razlog za izlazak u šetnju.

