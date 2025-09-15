Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 15. 09. 2025.
Ljubav Planeti su vas ostavili na miru. Vaše strastveno raspoloženje se stišalo. Sada možete sagledati što ste zgriješili posljednjih dana i tjedana.
Posao Poslovno ste zaštićeni. Niste na vjetrometini. Možete biti zadovoljni postojećim stanjem. Ako ste zahvalni univerzumu, na pravom ste putu.
Zdravlje Vraćate se u ravnotežu. Više vas ne razdiru strastvene emocije i pohlepni materijalistički ciljevi. Odredili ste sebi granice, i to vas spašava.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DEPRESIJA NA VRHUNCU /
Ovo su najnesretniji horoskopski znakovi: Stalno se bore s emocijama i tugom, ništa im ne ide od ruke
DRUŽENJE S LJUBIMCIMA /
Više od 2000 pasa sudjelovalo na izložbi u Osijeku! Stigao i najviši pas na svijetu
USKORO SLAVI ROĐENDAN /
Ivana Knoll se nakon gaže zaputila u posebnu zemlju: Muškarac vukao njezinih pet kofera
BOLNO SP /
Nije to bio Sandrin dan: Na novu medalju morat će još malo čekati
GURA LI NAS VLADA U INFLACIJU? /
Hajdaš Dončić poručio Šušnjaru: 'On taj ispit kod većine profesora ne bi prošao'
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 15. 09. 2025.