Dnevni horoskop, Lav, 15. 09. 2025.

Ljubav Planeti su vas ostavili na miru. Vaše strastveno raspoloženje se stišalo. Sada možete sagledati što ste zgriješili posljednjih dana i tjedana.

Posao Poslovno ste zaštićeni. Niste na vjetrometini. Možete biti zadovoljni postojećim stanjem. Ako ste zahvalni univerzumu, na pravom ste putu.

Zdravlje Vraćate se u ravnotežu. Više vas ne razdiru strastvene emocije i pohlepni materijalistički ciljevi. Odredili ste sebi granice, i to vas spašava.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn