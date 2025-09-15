Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 15. 09. 2025.

Ljubav Planeti su vas ostavili na miru. Vaše strastveno raspoloženje se stišalo. Sada možete sagledati što ste zgriješili posljednjih dana i tjedana.  

Posao Poslovno ste zaštićeni. Niste na vjetrometini. Možete biti zadovoljni postojećim stanjem. Ako ste zahvalni univerzumu, na pravom ste putu.  

Zdravlje Vraćate se u ravnotežu. Više vas ne razdiru strastvene emocije i pohlepni materijalistički ciljevi. Odredili ste sebi granice, i to vas spašava.      

