Dnevni horoskop, Jarac, 15. 09. 2025.

Ljubav Slobodni ste u duhu. Privlači vas jedna originalna osoba, iako ste svjesni da s njim ili s njom teško možete ostvariti kvalitetnu i trajnu vezu.    

Posao Egzistirate na alternativan način. Ne podnosite tvrdoglave i zadrte osobe iz radnog okružja. Novac zarađujete originalnim čarobnjaštvom. 

Zdravlje Odlažete posjet liječniku, iako se ne osjećate dobro. Plašite se loših dijagnoza. Neke stvari su sudbinske i genetske, i moramo ih odraditi.  

