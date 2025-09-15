Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 09. 2025.

Ljubav Nakon nekoliko dana letargije i depresije, u vas se iznova vraća radost življenja. Za pozitivan preokret zahvalite Jupiterovoj blagonaklonosti.

Posao Nije sve tako tragično loše kako vi to sebi zamišljate. Ako ste iznenada ostali bez posla, to ne znači da ne možete naći nešto bolje no što ste imali.

Zdravlje Da biste imali uravnotežene odnose s drugim ljudima, najprije morate uspostaviti red u sebi samima. Samopoštovanje je početak svega.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn