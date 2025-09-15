Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 09. 2025.
Ljubav Nakon nekoliko dana letargije i depresije, u vas se iznova vraća radost življenja. Za pozitivan preokret zahvalite Jupiterovoj blagonaklonosti.
Posao Nije sve tako tragično loše kako vi to sebi zamišljate. Ako ste iznenada ostali bez posla, to ne znači da ne možete naći nešto bolje no što ste imali.
Zdravlje Da biste imali uravnotežene odnose s drugim ljudima, najprije morate uspostaviti red u sebi samima. Samopoštovanje je početak svega.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DEPRESIJA NA VRHUNCU /
Ovo su najnesretniji horoskopski znakovi: Stalno se bore s emocijama i tugom, ništa im ne ide od ruke
DRUŽENJE S LJUBIMCIMA /
Više od 2000 pasa sudjelovalo na izložbi u Osijeku! Stigao i najviši pas na svijetu
USKORO SLAVI ROĐENDAN /
Ivana Knoll se nakon gaže zaputila u posebnu zemlju: Muškarac vukao njezinih pet kofera
BOLNO SP /
Nije to bio Sandrin dan: Na novu medalju morat će još malo čekati
GURA LI NAS VLADA U INFLACIJU? /
Hajdaš Dončić poručio Šušnjaru: 'On taj ispit kod većine profesora ne bi prošao'
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 15. 09. 2025.