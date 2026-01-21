FREEMAIL
BIT ĆE TEŠKO /

Hrvatsku sada čeka apsolutni pakao: Pogledajte raspored drugog kruga i što nam treba za polufinale

Hrvatsku sada čeka apsolutni pakao: Pogledajte raspored drugog kruga i što nam treba za polufinale
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Hrvatska sada u drugi krug ide bez bodova

21.1.2026.
22:06
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska je teško stradala od Švedske u utakmici u kojoj jednostavno nismo bili dobri i domaćini su naš riješili vjerojatno lakše nego su očekivali.

Hrvatska sada u drugi krug ide bez bodova dok će Šveđani prenijeti dva. U drugom krugu nas čekaju Slovenija i Island koji imaju dva boda te Mađarska i Švicarska koji su kao i mi na nula.

Završili smo drugi u našoj grupi što znači da u drugom krugu prvo igramo s Islandom u petak, zatim slijedi Švicarska u nedjelju pa Slovenija i Mađarska dva dana zaredom u utorak i srijedu. S Islandom u petak igramo u 15:30.

To što smo na nula bodova, a da su tri momčadi na dva znači da nam trebaju vrhunski rezultati u drugom krugu i vjerojatno sve pobjede za polufinale.

Utakmice Europskog prvenstva gledajte na RTL-u i platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Kad ne mogu naša krila i vanjski igrači, može Dominik Kuzmanović

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
